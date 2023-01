Americhe: Biden è atterrato in Messico, da oggi vertice con Lopez Obrador e Trudeau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano peraltro capitoli spinosi nelle relazioni nordamericane. Prime fra tutti le critiche che Usa e Canada rivolgono alla decisione del governo messicano di rimettere le compagnie pubbliche statali al centro della strategia di produzione e distribuzione dell'energia. Un approccio che ciclicamente solleva "preoccupazioni" degli imprenditori privati, soprattutto quelli interessati a sviluppare progetti di energia pulita o investimenti nel litio, e che ha già messo in moto almeno 17 meccanismi di soluzione delle controversie del trattato. Al tempo stesso, il Messico e il Canada non hanno gradito il piano di incentivi che l'amministrazione Biden ha lanciato per gli acquisti di prodotti Usa, nell'ottica di un rilancio dei consumi. Non ultimo, il nodo del "mais transgenico", che il Messico ha deciso di non importare dagli Usa fino a quando non ci sarà chiarezza sui reali rischi per la salute. (segue) (Was)