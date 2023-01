Americhe: Biden è atterrato in Messico, da oggi vertice con Lopez Obrador e Trudeau (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden sarà accolto all'aeroporto dallo stesso Lopez Obrador. Un gesto di riconoscenza per "l'amicizia" mostrata da Biden, ha detto il presidente messicano segnalando - in conferenza stampa - che i due approfitteranno della mezz'ora di tragitto che li porterà nel cuore della capitale, per poter "conversare". Un dettaglio logistico divenuto peraltro centrale nel dibattito politico locale. Biden atterra all'aeroporto internazionale Felipe Angeles (Aifa), così come aveva chiesto il presidente messicano, intento a promuovere una struttura che non gode di ottima stampa. Si tratta dell'ex scalo militare che il governo messicano ha deciso di ampliare sperando possa assorbire il traffico che sarebbe dovuto confluire nel Nuovo Aeroporto Internazionale di Città del Messico, il cantiere aperto dalla precedente amministrazione e chiuso da Lopez Obrador perché ritenuto uno spreco di denaro pubblico. (Was)