Argentina: vice presidente Kirchner, attacco in Brasile come al Campidoglio Usa

- La vice presidente dell'Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, ha criticato censurato l'attacco alle istituzioni registrato oggi nella capitale del Brasile, sottolineando il parallelismo "non casuale" con l'assalto al Campidoglio Usa, a gennaio 2021. "Le immagini di oggi in Brasilia replicano con esattezza le immagini del 6 gennaio 2021 a Capito Hill di Washington. Non è causale...", ha scritto Kirchner in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "I discorsi di odio sui media sociali, la stigmatizzazione di chi non la pensa allo stesso modo, fino a voler sopprimere la vita e la violenza sono il segno contemporanei delle nuove destre", ha aggiunto la vice presidente argentina, secondo cui "non basta l'imprescindibile ripudio o la necessaria condanna". (Abu)