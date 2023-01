Business news: Osservatorio finanza, Venezuela a rischio di nuova iperinflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che a dicembre i prezzi sono cresciuti del 37,2 per cento su mese e del 305,7 su anno, il Venezuela potrebbe affrontare una nuova ondata di iperinflazione. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale delle Finanze (Ovf), gruppo di indipendente di studi economici, segnalando che la crescita di dicembre è stata la più alta degli ultimi 20 mesi. "L'accelerazione pronunciata dell'inflazione che si si registra da settembre del 2022 potrebbe mettere l'economia venezuelana dinanzi al pericolo di una nuova iperinflazione, che sta prendendo forza con la sostenuta svalutazione del bolivar (la moneta locale) che effettua la Banca centrale, abbandonando il tasso di cambio, nel contesto di una perdita di riserve internazionali di 993 milioni di dollari nel 2022", si legge nel rapporto. "L'indice di inflazione annuo al 305,7 per cento ha superato il tasso di svalutazione del bolivar tanto sul mercato ufficiale (275 per cento) quanto su quello parallelo (293 per cento). Questo significa che il bolivar si è apprezzato in termini reali e che, indipendentemente dalla significativa svalutazione nominale, la moneta ha maggior potere d'acquisto all'esterno che all'interno", aggiunge Ovf. (Vec)