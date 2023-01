Brasile: almeno 400 persone arrestate in flagranza di reato dopo assalto a sedi istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 400 persone sono state arrestate in flagranza di reato a seguito dell'assalto e delle depredazioni perpetrate oggi ai danni delle sedi del parlamento, della presidenza della Repubblica e della Corte suprema a Brasilia. Lo ha riferito il governatore del Distretto federale (Df), Ibaneis Rocha. "Informo che oltre 400 persone sono già state arrestate e pagheranno per i crimini commessi. Continueremo a lavorare per identificare tutte le persone che hanno partecipato agli atti terroristici nel pomeriggio di oggi. Lavoriamo perché l'ordine sia ristabilito", ha scritto su Twitter. (segue) (Brb)