Brasile: Casa Bianca condanna attacco alla democrazia, Biden segue sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta seguendo costantemente gli sviluppi della situazione in Brasile e mantiene saldo il suo sostegno alle istituzioni democratiche del Paese sudamericano. Lo ha scritto su Twitter il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a proposito dell'assalto in corso a Brasilia nelle sedi della presidenza, del Congresso e della Corte suprema da parte di manifestanti radicali. "Gli Stati Uniti condannano ogni tentativo di minare la democrazia brasiliana, che non sarà scossa dalla violenza", ha aggiunto Sullivan. (Was)