Business news: Ecuador, firma accordo commerciale con Cina atteso entro fine marzo

- L'atteso accordo di libero commercio tra Cina ed Ecuador potrebbe essere firmato dai presidenti, Xi Jinping e Guillermo Lasso, entro la fine di marzo per poi passare alla ratifica dei rispettivi parlamenti. Lo ha detto il ministro della Produzione, Julio José Prado, riassumendo alla testata "Primicias" i dettagli dell'intesa giunta a inizio settimana alla fine del negoziato tecnico. "Entro la fine di marzo dovremmo essere pronti alla firma dell'accordo commerciale. Il presidente vorrebbe che si facesse a Pechino, se i tempi o la pandemia lo permettono. Altrimenti si farà in modo virtuale", ha detto Prado. Prima sarà necessario completare la traduzione integrale del testo, ha ricordato il ministro segnalando che, dopo la firma, l'accordo passerà all'esame della Corte Costituzionale e alla successiva ratifica delle Assemblee. "Ora che il testo è definito, possiamo andare alle commissioni Sviluppo economico e relazioni internazionali del parlamento per illustrare i termini dell'accordo", ha detto Prado sottolineando che l'esecutivo sta accelerando i tempi per rendere il più spedito possibile l'iter. (Brb)