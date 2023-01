Brasile: Morales, comunità internazionale intervenga in difesa della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha chiesto alla comunità internazionale di "difendere la democrazia in Brasile", nelle ore in cui un folto gruppo di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro ha assaltato il parlamento, la sede della presidenza e della Corte suprema del Paese. "Chiediamo alla comunità internazionale, alle organizzazioni multilaterali e ai governi democratici di formare un blocco unico in difesa della democrazia in Brasile . Il colpo di Stato non passerà. La democrazia prevarrà", ha scritto Morales, esprimendo "tutto il nostro sostegno al fratello" Luiz Inácio Lula da Silva, attuale presidente del Brasile, "ed al suo popolo". (Brb)