Business news: Brasile, Jorge Viana nominato presidente Agenzia promozione export e investimenti

- L'ex governatore dello stato brasiliano di Acri, Jorge Viana, è stato nominato presidente dell'Agenzia nazionale per la promozione delle esportazioni e degli investimenti (Apex). L'agenzia, legata al ministero dello Sviluppo industriale e Commercio estero, opera per la promozione commerciale dei prodotti brasiliani all'estero. Viana, ingegnere forestale e professore di Amministrazione pubblica è stato sindaco della capitale di Acri, Rio Branco, governatore dello stato e poi senatore. Viana "è un difensore dei progetti di sviluppo sostenibile e agirà per rafforzare la competitività del Brasile verso le nuove frontiere dell'economia, come la bio-economia e l'industria 4.0", si legge in una nota. (Brb)