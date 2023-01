© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile". Così il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha condannato gli attacchi gli attacchi sferrati oggi al parlamento, il palazzo presidenziale e la Corte suprema del Brasile. "Ci uniamo a Lula nel chiedere la fine immediata di queste azioni", ha aggiunto Blinken in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Was)