Business news: vice presidente Brasile, necessario invertire la de-industrializzazione in corso

- Il Brasile deve rimettere in moto la macchina produttiva, ponendo fine a un processo di "de-industrializzazione" che danneggia l'economia e l'equità sociale. Lo ha detto il vicepresidente della Repubblica e ministro dell'Industria, servizi e commercio, Geraldo Alckmin nel corso del suo discorso di insediamento. "E' necessario invertire urgentemente la precoce de-industrializzazione in corso nel Paese e porre rimedio ai risultati inaccettabili che l'economia sta accumulando negli ultimi anni. La re-industrializzazione è essenziale affinché lo sviluppo sostenibile possa riprendere e che la ripresa venga portata avanti in nome della giustizia sociale", ha affermato. Alckmin ha anche sottolineato l'importanza di sviluppare il settore senza trascurare la questione ambientale. "La sostenibilità è il punto di partenza di ogni politica industriale", ha affermato, evidenziando che il Brasile può essere un "protagonista" nel processo di de-carbonizzazione dell'economia globale. (Brb)