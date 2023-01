Business news: Porto Rico, Abertis e fondi Ullico e Axium in gara concessioni autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis avrà il sostegno dei fondi statunitensi Ullico e Fiera Axium Infrastructure per affrontare il nuovo piano di di strade a pedaggio di Porto Rico. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Abertis parteciperà alla gara d'appalto per la riqualificazione, la manutenzione e la gestione delle autostrade PR-52 tra San Juan e Ponce, PR-53 tra Humacao e Fajardo, PR-66 tra Carolina e Río Grande e PR-20 tra San Juan e Guaynabo, in concorrenza con un consorzio composto da Sacyr e dal fondo statunitense Star America e un altro formato dalla società americana Plenary e dall'israeliana Shikun & Binui. Sebbene Abertis abbia presentato le sue credenziali da sola durante la fase di manifestazione d'interesse per la nuova concessione di strade a pedaggio, il suo piano è quello di contare su Ullico e Axium come alleati finanziari. (Spm)