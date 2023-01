Business news: Brasile, nel 2022 vendite automobili calano 0,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di automobili e veicoli commerciali leggeri nuovi venduti nel corso del 2022 ha raggiunto 1.957.699 unità, in calo dello 0,8 per cento rispetto al 2021, quando furono immatricolate 1.974.401 di unità. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave). La Fiat si conferma leader di vendite in Brasile con una fetta di mercato del 22 per cento, grazie alle 430.202 unità vendute. Seconda per vendite la Chevrolet che con 291.418 unità rappresenta il 14,9 per cento del mercato. Terza per vendita la Volkswagen seguita da Toyota, Hyundai, Jeep, Renault, Honda, Nissan e Peugeot. (Brb)