Montenegro: ministro Giustizia Kovac condanna atti violenza contro serbi in Kosovo

- Il ministro della Giustizia del Montenegro, Marko Kovac, ha condannato tutti gli atti di violenza contro i serbi in Kosovo, invitando la comunità internazionale a reagire. "Condanniamo fermamente tutti gli atti di violenza contro i serbi a Klokot e nel villaggio di Gotovusa. Facciamo appello alle istituzioni e ai partner internazionali per garantire l'esercizio dei diritti umani fondamentali per tutti i cittadini e per rivelare e sanzionare gli autori di questi attacchi senza scrupoli", ha scritto Kovac su Twitter. (Seb)