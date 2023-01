Usa: al via visita consigliere Dipartimento di Stato Chollet negli Emirati e nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Dipartimento di Stato Usa Derek Chollet si recherà in visita negli Emirati Arabi Uniti, Macedonia del Nord, Kosovo e Serbia dall'8 al 13 gennaio. Chollet comincerà il viaggio dagli Emirati Arabi Uniti, dall'8 al 10 gennaio, come parte di una delegazione interagenzia per partecipare alla prima riunione dei gruppi di lavoro del forum del Negev, dove copresiederà il gruppo di lavoro sulla sicurezza regionale e terrà consultazioni con rappresentanti dei governi di Bahrain, Egitto, Israele, Marocco ed Emirati Arabi Uniti. Le discussioni si concentreranno sull'avanzamento di iniziative per incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali. A margine di questi incontri multilaterali, terrà impegni bilaterali con i principali funzionari degli Emirati sugli ultimi sviluppi regionali e globali, tra cui la guerra russa contro Ucraina, Libia e Iran, tra gli altri. Il consigliere Chollet si recherà poi in Macedonia del Nord, Kosovo e Serbia dall'11 al 13 gennaio. Quest'ultima parte dei viaggi del consigliere Chollet mira a sottolineare il duraturo impegno degli Stati Uniti per la pace, la stabilità e la prosperità nei Balcani occidentali. (segue) (Was)