Usa: al via visita consigliere Dipartimento di Stato Chollet negli Emirati e nei Balcani (2)

- L'11 gennaio, il consigliere Chollet si recherà a Skopje, nella Macedonia del Nord, con una delegazione interagenzia separata, dove incontrerà i leader del governo per discutere una serie di questioni, tra cui l'energia, l'economia e la lotta alla corruzione. Il diplomatico Usa continuerà a Pristina, in Kosovo, per incontrare funzionari governativi, altri leader politici e la società civile per discutere gli sforzi degli Stati Uniti per aiutare a far progredire l'integrazione euro-atlantica del Kosovo, anche attraverso il dialogo facilitato dall'Ue per raggiungere un accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, incentrate sul riconoscimento reciproco. Il 12 gennaio, il consigliere Chollet continuerà a Belgrado, in Serbia, dove discuterà di sicurezza energetica, integrazione economica regionale e progressi verso l'obiettivo della Serbia di adesione all'Ue con la leadership del governo serbo. Discuterà anche del ruolo della Serbia nel rafforzamento della pace e della sicurezza regionali e del suo costante impegno con il dialogo facilitato dall'Ue per normalizzare le relazioni con il Kosovo. (Was)