Brasile: il leader del partito di Bolsonaro prende le distanze dall'assalto, "giorno triste per il Paese"

- Per il Brasile è "un giorno triste". Così Valdemar Costa Neto, leader del Partito liberale dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha commentato in un comunicato l'assalto in corso alle sedi della presidenza, del Congresso e della Corte suprema di Brasilia. "Tutte le dimostrazioni ordinate sono legittime. Il disordine non ha mai fatto parte dei nostri principi. Voglio dirvi che disapproviamo con veemenza questo tipo di comportamenti e vogliamo che venga attuata la legge perché la nostra democrazia sia rafforzata", si legge nel testo. (Brb)