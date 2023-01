Business news: Ecuador-Cina: chiuso negoziato tecnico per accordo di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina ed Ecuador hanno concluso "con successo" il percorso "tecnico" per chiudere un accordo commerciale. Lo ha detto il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, annunciando su twitter "la buona notizia" per iniziare il 2023. "Le nostre esportazioni avranno un accesso preferenziale al maggior mercato del mondo e le nostre industrie potranno acquistare macchinari e beni strumentali a minor costo", ha scritto Lasso. L'intesa, giunta al termine di quattro round negoziali e decine di incontri tecnici, è centrato sulla riduzione dei dazi e disciplina diversi aspetti della relazione commerciale, come la denominazioni di origine controllate, migliorie alle procedure doganali, regole di difese commerciale. Le parti, si legge in una nota, hanno inoltre trovato l'accordo su protocollo di misure sanitarie e fitosanitarie, cooperazione sugli investimenti, promozione del commercio elettronico, concorrenza, trasparenza, soluzione di controversie e cooperazione economica. (Brb)