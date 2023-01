Business news: Brasile, governo indica senatore Jean Paul Prates a presidenza di Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Miniere e dell'Energia del Brasile ha ufficializzato la nomina del senatore Jean Paul Prates, del Partito dei lavoratori (Pt), alla presidenza della compagnia energetica statale Petrobras. La nomina, annunciata dal presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva lo scorso 30 dicembre, dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea degli azionisti, in data ancora da definirsi. Prates - responsabile del gruppo di energie a miniere nella squadra che Lula ha allestito per la transizione dei poteri dal governo Bolsonaro - era da tempo indicato come possibile nuovo titolare della Petrobras. (Brb)