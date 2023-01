Business news: Bolivia, tasso disoccupazione in area urbana al 4,1 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso disoccupazione nelle aree urbane della Bolivia è stato del 4,1 per cento a novembre 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine) pubblicando i dati preliminari. La disoccupazione mostra un sensibile calo, pari all'1,1 per cento au anno, quando il tasso era del 5,2 per cento. A novembre 2022 l'Ine ha conteggiato 186.000 disoccupati, 50.000 in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Brb)