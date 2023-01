Brasile: Schlein (Pd), attacco gravissimo a cuore democrazia, Bolsonaro prenda distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo è "un attacco gravissimo al cuore della democrazia del Brasile che si è espressa in libere elezioni che hanno visto la vittoria di Lula" immagini che "riportano alla mente il 6 gennaio di due anni fa" a Washington. Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7. Sono "immagini di un violento attacco con una piegatura eversiva ,di un attacco alla democrazia di quel Paese", ha ribadito. "E' inaccettabile che Bolsonaro non abbia ancora detto nulla, non abbia preso le distanze da quanto sta accadendo", ha aggiunto Schlein per poi fare un "appello a tutte forze che si riconoscono nei fondamenti democratici" affinché "si esprimano con nettezza su quello che sta accadendo". (Rin)