Business news: Difesa, salta la vendita dei caccia Rafale francesi alla Colombia

- Il governo della Colombia e Dassault non hanno finalizzato l'accordo per la vendita di 16 caccia Rafale per 3 miliardi di euro a Bogotà. Lo ha annunciato il ministero della Difesa colombiano. L'annuncio ufficiale era stato fatto lo scorso dicembre, in vista di una chiusura dell'accordo per la fine del 2022. Il Consiglio nazionale della politica economica e sociale (Conpes) aveva già approvato il bilancio per l'acquisto dei Rafale. Il governo colombiano deciderà prossimamente di analizzare ancora una volta la proposta di Dassault. (Frp)