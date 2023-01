© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento dedicato all'uscita del libro di David Sassoli "La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa" con la partecipazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Presso il Teatro Quirino - Vittorio Gassman, via delle Vergini n. 7 (Ore 11) (segue) (Rer)