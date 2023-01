Pd: Schlein, penso di poter vincere sfida su temi povertà, lavoro e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso di poter dare un contributo e riuscire a vincere questa sfida perché in queste settimane ho sentito una forte connessione" con la comunità democratica "su alcuni temi" come il "lavoro povero", il "lavoro e l'emergenza climatica per mettere in campo una conversione ecologica". Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7. Su questi tre temi si può contribuire "cambiando il Pd e il centrosinistra", ha aggiunto.(Rin)