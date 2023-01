Pd: Schlein su primarie, allargare partecipazione, affiancare a gazebo voto online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta non è sostituire i gazebo, ma accanto a questo metodo, per agevolare l'allargamento della partecipazione, dato il grande astensionismo" registrato anche nelle ultime elezioni", quello del voto online è uno "strumento doveroso da mettere in campo". Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7. "Il responsabile dati del Pd oggi dice che si può fare", ha aggiunto. (Rin)