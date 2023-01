Pd: Schlein, ticket con Bonaccini? Sì a squadra plurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Un ticket con Bonaccini? "Chiunque vinca resterà dentro a portare il proprio contributo. Se potrò essere la segretaria del Pd, vorrò lavorare insieme non solo a Stefano Bonaccini ma anche con Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. I ticket si fanno prima, io ho scelto di non farne di tradizionali, ma di fare una squadra plurale perché credo che non si risponde alla logica dell'uomo solo al comando con la donna sola al comando, come purtroppo stiamo vedendo. Ora serve una leadership diversa, più plurale e fatta dalle persone migliori non quelle fedeli". Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7. (Rin)