Pd: Schlein, irresponsabile non tentare alleanze su temi con altre opposizioni

- "Credo sia irresponsabile dopo quello è accaduto il 25 settembre non provare con le altre opposizioni fronti di battaglie comuni". Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7. "Alcune si stanno già manifestando come quella sul salario minimo", in sintesi "alleati sui temi", ha aggiunto per poi concludere: "La maggioranza attuale di destra ha cassato tutte nostre proposte, ma almeno si è vista una finestra di coordinamento" tra le opposizioni. (Rin)