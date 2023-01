© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora non ho parlato con Ultima Generazione, ma avrei piacere di farlo". Lo ha detto Elly Schlein, deputata del Partito democratico e candidata alla segreteria a "InOnda" su La7, parlando degli attivisti ambientalisti che hanno recentemente imbrattato la facciata del Senato. "Possiamo non condividere il metodo, ma attenzione a vedere il dito e non la luna", ha spiegato. (Rin)