Brasile: Fratoianni (Avs), destra non sopporta democrazia, governo italiano esprima sostegno a Lula

- "È il tipico vizietto della destra, da Trump a Bolsonaro, da Capitol Hill al Parlamento di Brasilia: non sopportano l'esito elettorale quando gli è sfavorevole, non sopportano la democrazia. E allora lasciano spazio alla violenza e alla sopraffazione da parte dei loro sostenitori". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Il governo italiano si affretti ad esprimere vicinanza e sostegno al legittimo governo del Brasile e al presidente Lula - conclude - e a condannare le violenze in corso da parte di forze della destra brasiliana". (Rin)