Brasile: Bonelli (Avs), da Bolsonaro stesso copione Trump, Tajani blocchi cittadinanza a suoi figli

- "Esprimo la mia solidarietà al popolo brasiliano che democraticamente ha letto il presidente Ignazio Lula e che oggi vede oltraggiato il Parlamento dai sostenitori di Bolsonaro. E' lo stesso copione dell'assalto da parte dei trumpiani di Capitol Hill. Per la stampa brasiliana Bolsonaro avrebbe chiesto la cittadinanza italiana per evitare l'arresto. Il ministero degli Esteri su mia interrogazione presentata a novembre aveva smentito confermando quella dei figli dell'ex presidente. A questo proposito chiedo al ministro Tajani se ci siano novità. Sarebbe gravissimo concedere la cittadinanza ai figli di Bolsonaro e all'ex presidente del Brasile". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli.(Com)