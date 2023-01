Brasile: Floridia (M5s), estrema destra mostra suo volto più violento, Meloni condanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo in Brasile è gravissimo. L'irruzione dei sostenitori di Bolsonaro nella sede del Parlamento, dove sono stati compiuti atti vandalici, rappresenta un attacco impressionante alla democrazia. Il tutto è in atto nel silenzio dell'ex presidente di una estrema destra che mostra il suo volto più violento, eversivo e pericoloso. Adesso l'auspicio è che le forze democratiche brasiliane sappiano reagire e ristabilire al più presto l'ordine, e che tutti - comprese le forze di destra italiane e Giorgia Meloni in primis - condannino con forza la violenza degli amici di Bolsonaro". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque Stelle in Senato, Barbara Floridia. (Rin)