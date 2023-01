Brasile: presidente Camera su assalto a istituzioni, identificare e arrestare responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati del Brasile, Arthur Lira, ha censurato l'attacco sferrato oggi alle istituzioni auspicando una pronta consegna dei responsabili alla legge. "Il Parlamento non ha mai negato la parola a nessuno che si sia voluto esprimere pacificamente. Ma non darà mai spazio alla insurrezione, alla distruzione e al vandalismo. I responsabili che hanno promosso e coperto questo attacco alla democrazia brasiliana e ai suoi simboli devono essere identificati e punti secondo la legge. Democrazia significa alternanza di potere, divergenze di punti di vista, ma non ammette le scene deprimenti che il Brasile si sta sorprendendo a vivere", ha detto Lira. (Brb)