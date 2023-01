Brasile: Bonaccini (Pd), da destra estremista gravissimo attacco a democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "In Brasile l'assalto al Parlamento da parte di sostenitori di Bolsonaro. Già visto a Washington da parte dei sostenitori di Trump. Una destra estremista che non accetta la volontà popolare e la sconfitta alle urne: un attacco gravissimo alla democrazia", scrive su Twitter il presidente della regione Emila-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini. "Non ci può essere alcuna sponda per chi calpesta ordinamento e regole democratiche. Attendo prese di posizione di Meloni, Salvini e compagnia", aggiunge.(Rin)