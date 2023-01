Brasile: incaricato d'affari Usa, nessuna giustificazione per atti contro democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza non può avere nessuno spazio in democrazia. Condanniamo fortemente gli attacchi alle istituzioni del Potere esecutivo, legislativo e giudiziario a Brasilia, che è un attacco anche alla democrazia. Non esiste giustificazioni per questi atti". Lo ha scritto l'incaricato d'affari Usa in Brasile, Douglas Koneff, commentando su twitter l'assalto alle sedi della presidenza, del Parlamento e della Corte Suprema. (Brb)