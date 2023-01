Brasile: Rojc (Pd), Bolsonaro pericolo per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assalto della teppaglia pro Bolsonaro ricalca uno schema inquietante di assalto alle istituzioni democratiche: l'Italia dia il suo sostegno alle istituzioni democratiche del Brasile. L'ex presidente Bolsonaro con il suo atteggiamento durante la campagna elettorale e dopo la vittoria di Lula dimostra di essere una minaccia per la stabilità di un paese strategico come il Brasile. Chiediamo l'immediata fine delle violenze". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd in commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc, a proposito dell'l'assalto dei manifestanti pro Bolsonaro ai palazzi del potere del Brasile. (Rin)