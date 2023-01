Lombardia 2023: Majorino, centrodestra nel caos, è agli sgoccioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me pare evidente che il centrodestra è nel caos più totale perché prima si sono divisi tra Fontana e Moratti, poi i sostenitori di Fontana non sono tutti insieme, un gruppo di leghisti è già andato con la Moratti, forse ne arriveranno degli altri. È un macello e secondo me dimostra che questa vicenda della destra in Regione Lombardia è giunta agli sgoccioli: una classe che si è chiusa nei palazzi e ha pensato più alle poltrone che alla gestione delle grandi problematiche che riguardano i cittadini, a partire dalla sanità. Queste crepe lo dimostrano". Lo ha detto il candidato del centrosinistra e M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale della consigliera Diana De Marchi. (Rem)