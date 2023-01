Svezia: premier Kristersson, parteciperemo a difesa missilistica congiunta e pattugliamenti aerei Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia parteciperà alla difesa missilistica congiunta della Nato e anche ai pattugliamenti aerei sui Paesi baltici. Lo ha annunciato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, secondo cui anche le unità di combattimento di terra svedesi devono essere pronte a contribuire alla difesa degli Stati baltici da parte della Nato. "La Svezia contribuirà con nuove capacità", facendo affidamento "sulla nostra forza aerea, la nostra difesa aerea e con i nostri sensori", ha detto Kristersson nel corso di un evento pubblico dedicato alla difesa. Il primo ministro descrive la futura adesione della Svezia come un'adesione a lungo termine e impegnativa. "Attraverso l'adesione alla Nato, i prodotti fabbricati nell'industria della difesa svedese rafforzeranno l'intera cooperazione", ha aggiunto Kristersson. La Svezia, ha aggiunto il primo ministro, è anche pronta a contribuire ai pattugliamenti aerei della Nato nel Mar Nero e in Islanda. "La guerra in Ucraina ha dimostrato quanto sia importante disporre di una moderna difesa aerea per proteggere la popolazione civile e le infrastrutture", ha detto ancora Kristersson. (Sts)