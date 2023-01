Nato: Stoltenberg, "inconcepibile" non difendere Svezia e Finlandia anche se ratifica è incompleta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha aumentato la sua presenza in Svezia e Finlandia da quando i due Paesi hanno presentato domanda di adesione all'alleanza, ed è "inconcepibile" non difenderli anche se la ratifica non è stata completata da tutti gli Stati membri. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza sulla sicurezza tenutasi nella città svedese di Salen. "Un certo numero di alleati della Nato ha dato assicurazioni sulla sicurezza di Svezia e Finlandia. La Nato ha aumentato la sua presenza in questa regione. E la Svezia e la Finlandia ora partecipano alle riunioni della Nato e sono integrate nella cooperazione militare. È inconcepibile che la Nato non agisca se la sicurezza di Svezia e Finlandia è minacciata", ha detto Stoltenberg, aggiungendo che tutti gli alleati hanno firmato i protocolli di adesione dei due Paesi scandinavi. "Sono fiducioso che presto saremo in grado di darvi un caloroso benvenuto come membri a pieno titolo della Nato", ha ribadito Stoltenberg. (Sts)