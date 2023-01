Scuola: Gualtieri, buon rientro a studenti e insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine delle Vacanze natalizie domani riaprono le scuole. "Voglio mandare un pensiero a tutti gli alunni, gli studenti e gli insegnanti che domani, dopo la pausa delle feste, varcheranno di nuovo i portoni delle loro scuole in questo 2023". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Una scuola che, a Roma, - scrive il sindaco - stiamo rendendo sempre più aperta, più inclusiva e più contemporanea. Siamo convinti che le scuole siano una risorsa per tutta la comunità, per questo vogliamo che tornino vitali e centrali, per chi le frequenta ma anche per i nostri quartieri. Per questo abbiamo lavorato all’abbattimento delle rette dei nidi con la gratuità per le famiglie con redditi più bassi, che ha prodotto un balzo delle iscrizioni di + 1.114 rispetto all'anno precedente, all’allungamento degli orari di apertura dei nidi, all’assunzione di centinaia di educatrici e maestre al progetto 'Roma Scuola Aperta', 114 scuole aperte in orario extrascolastico con laboratori e proposte didattiche innovative, e ancora, alla riforma del servizio Oepac, con un incremento di risorse di ben 23 milioni per favorire l’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, più garanzie per i lavoratori e maggiore qualità e cura del servizio. A tutto questo si aggiunge la firma del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), che permetterà l’ammodernamento e la riconversione energetica delle scuole della Capitale.Un primo anno di lavoro intenso e concreto per le scuole di Roma, e gli obiettivi che abbiamo davanti sono anche più ambiziosi. Ringrazio l’assessora Claudia Pratelli per la passione che ci sta mettendo e tutte le lavoratrici e i lavoratori che tutti i giorni sono impegnati in questa sfida delicata e fondamentale di rilancio della scuola nella nostra città. Buon rientro a tutte e a tutti". (Com)