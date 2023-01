Siria: convoglio di 18 camion di aiuti umanitari arriva nell’area controllata dai ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di 18 camion carichi di aiuti umanitari è entrato nell'area di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, spiegando che domani il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve votare per estendere di estendere di sei mesi il sistema per gli aiuti transfrontalieri alla Siria. “Il decimo convoglio di aiuti si sta ora dirigendo attraverso le linee di contatto, trasportando rifornimenti umanitari delle Nazioni Unite da Aleppo verso la Siria nordoccidentale”, ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) su Twitter. (segue) (Lib)