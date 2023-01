Siria: convoglio di 18 camion di aiuti umanitari arriva nell’area controllata dai ribelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio il Consiglio di sicurezza ha deciso di estendere per sei mesi il meccanismo di consegna degli aiuti attraverso il confine turco nella Siria controllata dai ribelli al valico di Bab al-Haw, che è l’unica modalità con la quale le Nazioni Unite riescono a raggiungere i civili senza navigare nelle aree controllate dalle forze governative siriane. Il sistema su cui fanno affidamento oltre due milioni di persone per l’assistenza, è in vigore dal 2014. (Lib)