- La stella della pallacanestro Luka Doncic continuerà la propria attività di promotore della Slovenia a livello turistico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sta”, secondo cui il fuoriclasse dei Dallas Mavericks, squadra che gioca nella Nba, ha raggiunto un accordo con l’Ente sloveno per il turismo anche per il 2023, per un valore di circa 100 mila euro. (Seb)