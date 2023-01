© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)VARIEIl Presidente di Alternativa popolare Paolo Alli, insieme al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al coordinatore regionale della Lista Fontana Giacomo Cosentino, annuncia le ragioni politiche del sostegno di AP alla Lista Civica "Lombardia Ideale-Fontana presidente" alle prossime elezioni regionali.Hotel Copernico Blend Tower, sala Lounge, Piazza IV Novembre, 7 (ore 10:30)Il Partito Democratico Milano Metropolitana presenta la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio regionale della Lombardia. All’interno della rosa, anche socialisti e Articolo Uno. Oltre ai 26 candidati, ci sono Pierfrancesco Majorino, il segretario regionale Vinicio Peluffo e la segretaria metropolitana Silvia Roggiani.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 12)Presidio dei giovani della Lega contro l’aumento dei biglietti di ATM.Piazza Scala, davanti a Palazzo Marino (ore 16)Il vicepremier e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini effettua un sopralluogo al cantiere “corda molle” – raccordo autostradale Ospitaletto–Montichiari nel Comune di Travagliato (Bs).S.P. 19 direzione Montichiari (Bs), accesso dal varco di cantiere numero 7 (ore 16 circa)Dibattito su carcere e Regione Lombardia. Ne discutono: Gherardo Colombo (già magistrato), Pierfrancesco Majorino (eurodeputato e candidato Presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra) e Michele Usuelli (consigliere regionale e membro della commissione carceri); modera: il Professor Stefano Simonetta (responsabile progetto carceri della Statale di Milano) ; introduce: Giulia Crivellini (avvocato e tesoriera nazionale di Radicali Italiani).Sede dell’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, via Brusuglio, 70 (ore 18:30) (Rem)