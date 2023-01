Lombardia: Cecchetti (Lega), Majorino parla di caos nel centrodestra, ma non vede ciò che succede nel Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forse Majorino ha problemi di memoria se parla di confusione e caos nel centrodestra lombardo. Vogliamo parlare del caos e della confusione del suo Pd, diviso tra correnti e senza una guida politica da mesi? Vogliamo parlare della loro coalizione di centrosinistra che doveva essere un campo largo, poi è stato un campo minato tutti contro tutti con conseguente pesante sconfitta alle Politiche? Vogliamo parlare dei loro alleati Cinque Stelle che non fanno opposizione al centrodestra ma al Pd? Vogliamo parlare del loro ex segretario Renzi e del loro ex ministro Calenda che gli stanno cannibalizzando il loro elettorato? Suggerisco a Majorino un silenzio che gli gioverebbe rispetto a questo parlare continuamente a vanvera. Il centrodestra in Lombardia governa compatto da decenni e continuerà a garantire il buon governo che i cittadini lombardi confermeranno con il loro voto". Lo dichiara in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.(Com)