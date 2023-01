Carburanti: Bonetti (Iv), governo Meloni ha aumentato accise tagliate da Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Il governo Meloni la racconti pure come vuole, ma una cosa è certa sul costo del carburante. Se loro non avessero aumentato le accise tagliate dal governo Draghi, oggi comunque un litro di benzina costerebbe 30.5 centesimi in meno". Lo scrive su Twitter la deputata di Italia viva, Elena Bonetti. (Rin)