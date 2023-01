Maltempo: protezione civile Lazio, allerta gialla per temporali e vento forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 9 gennaio 2023 e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose". Lo si legge in una nota del Centro funzionale della Regione Lazio. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalle prime ore di domani, inoltre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, specie sui crinali appenninici, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest in mattinata, con possibili mareggiate sulle coste esposte". (segue) (Com)