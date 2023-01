Agroalimentare: Coldiretti, dibattito Palombara Sabina "verso la città dell'Olio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palombara Sabina "Verso la Città dell'Olio" tra turismo ed enogastronomia. "E' il tema del dibattito che si svolgerà domani, lunedì 9 gennaio alle ore 18, presso l'Istituto Alberghiero Ipsar - Ipsseoa in via Alcide De Gasperi, 8, con la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che sarà presente con il vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini". Lo si legge in una nota di Coldiretti. "Al dibattito prenderà parte anche il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, il sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi e il presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Michele Sonnessa, oltre ad altri rappresentanti istituzionali e di settore". (segue) (Com)