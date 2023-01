Agroalimentare: Coldiretti, dibattito Palombara Sabina "verso la città dell'Olio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizza per la lavorazione delle olive, metodi innovativi e sostenibili, nel rispetto dei disciplinari delle diverse Dop e del nuovo Igp Olio Roma, che consentono di lavorare e stoccare oltre 1 milione di litri di olio. La struttura, infatti -conclude la nota - , oltre all'innovazione tecnologica sta lavorando da oltre un anno alla divulgazione del nuovo marchio IGP Olio Roma, che sta già dando grandi risultati economici sia in Italia che all'estero. Uno dei punti di forza del frantoio è l'impianto di stoccaggio e conservazione dell'olio, che consente di diluire la vendita dell'olio durante tutto l'anno". (Com)