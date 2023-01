Mafia: M5s, doveroso ricordare Beppe Alfano e pretendere verità su sua uccisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A trent'anni dalla sua uccisione è doveroso ricordare Beppe Alfano, un uomo coraggioso e mosso da amore per la legalità che fu ucciso proprio per cercare di fermare le battaglie che stava portando avanti. Il suo fu un esempio di straordinario impegno civico: il giornalismo d'inchiesta non era il suo lavoro ma una passione che affiancava al mestiere di insegnante. Ancora oggi non è stata fatta piena luce sulla matrice dell'omicidio. Ci sono dei colpevoli condannati dalla Giustizia ma restano delle ombre su tutto quello che ha portato alla sua morte e sui numerosi depistaggi: Alfano conduceva diverse inchieste giornalistiche su appalti irregolari, traffico di stupefacenti e armi, intrecci tra mafia, massoneria, politica e servizi segreti. È doveroso mantenere il ricordo di quell'impegno, portarlo avanti, chiedere piena giustizia e soprattutto mantenere i riflettori accesi sulla mafia di Barcellona di Gotto, centro nevralgico, purtroppo, di tanti omicidi di mafia e di accordi indicibili che Beppe Alfano ha sempre denunciato e combattuto". Lo affermano i rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato e la coordinatrice del comitato Giustizia del Movimento cinque Stelle, Giulia Sarti. (Rin)