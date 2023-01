Iraq: autorità riaprono Zona verde di Baghdad per alleggerire il traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Iraq hanno riaperto oggi la Zona verde di Baghdad, l’area della capitale irachena che ospita i più importanti edifici governativi e buona parte delle sedi diplomatiche straniere, per alleggerire il traffico della capitale. Lo hanno reso noto alcune fonti della sicurezza citate dall’emittente “Kurdistan 24”, secondo le quali l’area sarà aperta alla circolazione delle auto tutti i giorni per 14 ore a partire dalle 5:00 (ora locale), mentre i camion saranno vietati. L’area è stata chiusa nel 2003, l’anno dell’invasione degli Stati Uniti che pose fine al regime di Saddam Hussein. La Zona verde è stata riaperta per la prima volta nel 2019 per essere poi più volte chiusa e riaperta.(Res)